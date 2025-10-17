Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trajneri Franco Foda rinovon kontratën me Federatën Kosovare të Futbollit deri në 2027
Transmetuar më 17-10-2025, 15:31

KOSOVE – Franco Foda do të vazhdojë të jetë trajneri i Kosovës të paktën deri në fundin e vitit 2027.

Trajneri gjerman ka pranuar ofertën e bërë nga zyrtarët e Federatës, të cilët e kanë vlerësuar për punën e bërë me ekipin, i cili momentalisht është pjesë e fazës ‘play-off’ të kualifikueseve të Botërori 2026.

59-vjeçari kishte pranuar vetëm pak orë më parë se menaxherët e tij po punonin me drejtuesit e Federatës Kosovare të Futbollit për zgjatjen e akordit.

Sipas marrëveshjes mes palëve, Franco Foda do të qëndrojë në krye të stolit të Kosovës deri në fundin e vitit 2027-të, ndërsa ky afat do të shtyhet automatikisht deri në verën e 2028-ës nëse përfaqësuesja dardane do të arrijë që të kualifikohet në fazën finale të Europianit.

