Zbulon burrin me të dashurën në stadium, gruaja e tradhtuar godet… (VIDEO)

Në tribunat e stadiumit Ilha do Retiro në Recife të Brazilit, pak para fillimit të ndeshjes midis Sport Recife dhe CearA SC, një ndeshje e javës së 28-të të Kampionatit Brazilian, tifozët ishin dëshmitarë një skene të pabesueshme.
Në fushë, ndeshja përfundoi 1-1, por ishte ajo që ndodhi më parë që dominoi bisedën gjatë gjithë mbrëmjes dhe në orët që pasuan. Në një video që u bë menjëherë virale në rrjetet sociale, një grua zbulon burrin e saj në shoqërinë e një femre tjetër në shkallët e stadiumit.
Një tradhti në mes të ditës, para syve të habitur të tifozëve, e cila përfshin edhe britma dhe shuplaka.
“Unë jam gruaja e tij!”, bërtet ajo përpara se t’i drejtohet burrit, i cili po e nxit të ulë zërin sepse të gjithë po e shikojnë. Megjithatë, gruaja, e lënduar nga tradhtia, refuzon të dëgjojë dhe vazhdon të ankohet kundër partnerit të saj: “Mbaroi!”.
Situata bëhet e sikletshme, për të mos thënë më shumë, por gruaja e tradhtuar vazhdon shpërthimin e saj pa pushim, dhe në një moment të caktuar ajo i afrohet aq shumë burrit të saj sa nuk mund t’i rezistojë tundimit për ta goditur në fytyrë të paktën dy ose tre herë.
Mbaroi me kaq? Jo. Pasi burri “është rregulluar”, gruaja i drejtohet femrës që duhet të konsiderohet e dashura e partnerit të saj, e cila ka mbetur e palëvizshme deri në atë moment. Ajo përpiqet t’i afrohet asaj, por burri më pas ndërhyn në një përpjekje për ta mbrojtur atë nga goditjet ose shuplakat e mundshme.
Na partida entre Sport X Ceará, em Recife, uma cena de Casos de Família foi registrada. A mulher pegou o marido no flagra com a amante, apreciando a decadência do clube na séria A, do Campeonato Brasileiro. pic.twitter.com/Jc3hKvMFmC
