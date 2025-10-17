Detaje të reja. Ja kush ishte i riu që humbi jetën në poligonin e qitjes

Zbulohet identiteti i personit në rrethana ende të paqarta ka vrarë veten në ambientet e poligonit të qitjes.
Mësohet se Bledi Hasani ka qenë klient i poligonit “Action Target” i biznesmenit Emiljano Dusha, pranë stadiumit kombëtar, pasi kishte shkuar për qitje dhe herë të tjera në këtë vend.
Njoftimi i policisë:
Rreth orës 13:30, brenda një poligoni në rrugën “Dervish Hima”, dyshohet se është vetëvrarë me armën e zjarrit me të cilën po kryente qitje, shtetasi B. H., 35 vjeç.
Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë, të cilat, në bashkëpunim me grupin hetimor, po punojnë për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë të rastit.
