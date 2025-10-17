Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ngjarje e rëndë në Tiranë: Një i ri humb jetën në poligonin e qitjes nga të shtënat me armë
Transmetuar më 17-10-2025, 14:01

Tiranë, 17 Tetor 2025 – Një ngjarje tragjike është regjistruar këtë të enjte në një poligon qitjeje në Tiranë, ku një person ka humbur jetën si pasojë e të shtënave me armë zjarri.

Rreth orës 13:30, brenda një poligoni në rrugën “Dervish Hima”, dyshohet se është vetëvrarë me armën e zjarrit me të cilën po kryente qitje, shtetasi B. H., 35 vjeç.

Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë, të cilat, në bashkëpunim me grupin hetimor, po punojnë për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë të rastit.

