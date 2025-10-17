Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Tetori Rozë pa Mamografi’! Skandali te Onkologjiku aparati jashtë funksionit, gratë lihen në pritje!
Transmetuar më 17-10-2025, 13:50

Prej disa ditësh, në spitalin Onkologjik të QSUT aparati i mamografisë ka dalë jashtë funksionit.

Gratë që paraqiten për kontrolle mjekësore udhëzohen të kryejnë vetëm ekzaminimin me eko të gjirit, për shkak të një defekti teknik që ka pësuar pajisja.

Nuk ka ende një informacion se kur do të rregullohet, shkruan report TV.

Gratë nuk mund të kryejnë Mamografinë pikërisht në muajin tetor, i njohur si “Tetori Rozë”, kur mjekët bëjnë thirrje për kontrolle për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...