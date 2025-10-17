Ngjarje tronditëse në Prizren: Burri ndërmer veprimin e rëndë ndaj gruas dhe vajzës

Prizren, 17 Tetor 2025 Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti për Krime të Rënda ka nisur hetimet për një rast të rëndë të dhunës në familje, i cili ka ndodhur pas mesnatës në rrugën “Rexhep Kabashi” në Prizren.
Sipas njoftimit zyrtar, rreth orës 00:20 të mëngjesit, Policia e Kosovës ka marrë informacion për një incident të rëndë në një banesë shumëkatëshe. Në vendin e ngjarjes, efektivët kanë hasur një grua me plagë të shumta të shkaktuara nga një mjet i mprehtë, e cila ndodhej në rrugë dhe po kërkonte ndihmë.
Në ndërtesë është gjetur edhe vajza e mitur e saj, e cila po ashtu kishte lëndime serioze. Të dyja janë dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Prizrenit, ku ndodhen në gjendje kritike për jetën, sipas burimeve mjekësore.
Autori i dyshuar i sulmit, bashkëshorti i viktimës, është ndaluar nga policia në hyrje të banesës dhe aktualisht ndodhet në paraburgim. Prokurori kujdestar ka lëshuar urdhër për ndalimin e tij për 48 orë, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Vrasje e rëndë në tentativë” dhe “Mbajtje të paautorizuar të armës së ftohtë”.
Ndërkohë, njësia e hetimeve dhe forenzikës po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tronditëse.
Prokuroria ka bërë të ditur se brenda afateve ligjore do të paraqesë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd