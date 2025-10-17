Britania miraton vaksinën që parandalon HIV-in

Një injeksion për të parandaluar HIV-in do t’u ofrohet pacientëve në shërbimin shëndetësor shtetëror në Angli dhe Uells për herë të parë.
Injeksioni me veprim të gjatë, që jepet çdo dy muaj, është një alternativë ndaj marrjes së pilulave të përditshme për t’u mbrojtur nga virusi.
Ekspertët shpresojnë që injeksionet e kabotegravirit (CAB-LA) do të ndihmojnë në përmbushjen e ambicies për t’i dhënë fund rasteve të reja të HIV-it deri në vitin 2030 në Mbretërinë e Bashkuar.
Terapia parandaluese e HIV-it, e njohur si PrEP (profilaksia para ekspozimit), merret nga personat HIV-negativë për të zvogëluar rrezikun e infektimit me HIV.
Pilulat kanë qenë në dispozicion prej vitesh dhe janë ende jashtëzakonisht efektive në ndalimin e infeksioneve HIV, por nuk janë gjithmonë të lehta për t’u marrë nga disa persona.
