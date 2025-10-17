Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Britania miraton vaksinën që parandalon HIV-in
Transmetuar më 17-10-2025, 10:51

Një injeksion për të parandaluar HIV-in do t’u ofrohet pacientëve në shërbimin shëndetësor shtetëror në Angli dhe Uells për herë të parë.

Injeksioni me veprim të gjatë, që jepet çdo dy muaj, është një alternativë ndaj marrjes së pilulave të përditshme për t’u mbrojtur nga virusi.

Ekspertët shpresojnë që injeksionet e kabotegravirit (CAB-LA) do të ndihmojnë në përmbushjen e ambicies për t’i dhënë fund rasteve të reja të HIV-it deri në vitin 2030 në Mbretërinë e Bashkuar.

Terapia parandaluese e HIV-it, e njohur si PrEP (profilaksia para ekspozimit), merret nga personat HIV-negativë për të zvogëluar rrezikun e infektimit me HIV.

Pilulat kanë qenë në dispozicion prej vitesh dhe janë ende jashtëzakonisht efektive në ndalimin e infeksioneve HIV, por nuk janë gjithmonë të lehta për t’u marrë nga disa persona.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...