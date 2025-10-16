Shpallet projekti fitues, ja si do duket ‘Sfera’ e Tiranës (FOTOT)

Është shpallur projekt-ideja arkitekturore fituese për Pallatin e ri Sportit “Asllan Rusi”, në Tiranë.
Projekti do të rijetëzojë si ambientet sportive, ashtu edhe zonën ku gjendet aktualisht Pallati i Sportit.
Një juri ndërkombëtare pasi pa dhe dëgjoi projekt-idetë arkitekturore vendosi që fituesi të ishte “MVRDV” i përbërë nga një grup pune me emra si Windy Maas, Stavros Gargaretas, Nicolas Land, Eduart Balla dhe Angel Sanchez Navarro.
Projekti do të ketë formën e një topi basketbolli dhe në brendësi të tij do të jenë të përfshirë nga ambientet e sportit, te ato të rekreacionit, dyqanet apo dhe parkimet nën tokë.
Pamjet e projektit fitues:
