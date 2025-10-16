Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shpallet projekti fitues, ja si do duket ‘Sfera’ e Tiranës (FOTOT)
Transmetuar më 16-10-2025, 22:54

Është shpallur projekt-ideja arkitekturore fituese për Pallatin e ri Sportit “Asllan Rusi”, në Tiranë.

Projekti do të rijetëzojë si ambientet sportive, ashtu edhe zonën ku gjendet aktualisht Pallati i Sportit.

Një juri ndërkombëtare pasi pa dhe dëgjoi projekt-idetë arkitekturore vendosi që fituesi të ishte “MVRDV” i përbërë nga një grup pune me emra si Windy Maas, Stavros Gargaretas, Nicolas Land, Eduart Balla dhe Angel Sanchez Navarro.

Projekti do të ketë formën e një topi basketbolli dhe në brendësi të tij do të jenë të përfshirë nga ambientet e sportit, te ato të rekreacionit, dyqanet apo dhe parkimet nën tokë.

Pamjet e projektit fitues:

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...