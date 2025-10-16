Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident i rëndë në Radhimë, makina me shpejtësi të madhe përplas dhe vret katër kuaj
Transmetuar më 16-10-2025, 22:33

Një aksident i pazakontë ka ndodhur ditën e sotme në aksin rrugor Vlorë–Orikum, në afërsi të fshatit Radhimë.

Një automjet tip “Volkswagen” me targa AB087LB, që drejtohej nga shtetasi G.D., është përplasur me katër kuaj që ndodheshin në mes të rrugës. Për pasojë, të katër kafshët kanë ngordhur në vend.

Sipas të dhënave të para nga grupi hetimor, automjeti po lëvizte me shpejtësi mbi normat e lejuara.

Drejtuesi i automjetit është marre ne pyetje nga specialist të policisë rrugore të Vlorës , e cila do nxjerri dhe shkaqet e këtij aksidenti.

