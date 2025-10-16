E dhimbshme! Humb jetën në vendin e punës i riu në Lezhë

LEZHË- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në zonën e Kunës në Shëngjin të Lezhës.
Nga informacionet paraprake, mësohet se një punëtor ndërtimi 36-vjeçar ka rënë nga latësia e ndërtesës në të cilën po punonte. Si pasojë e goditjes së rëndë ai ka humbur jetën.
Polica ka shkuar menjëherë në vendngjarje, ndërkohë po heton më shumë mbi ngjarjen e rëndë.
Shëngjin / Informacion paraprak
Rreth orës 16:30, Salla Operative e DVP Lezhë është njoftuar se, në ambientet e një objekti në ndërtim në Kune–Shëngjin, shtetasi A. Z., 36 vjeç, banues në Pllanë, Lezhë, dyshohet se ka rënë aksidentalisht nga lartësia e vendit ku do të vendosej ashensori dhe, për pasojë, ka humbur jetën.
Shërbimet e Policisë dhe të zjarrfikëses kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur nxjerrjen e trupit të viktimës.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dokumentimin me prova ligjore të këtij rasti.
