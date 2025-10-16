Brunet, biondet apo flokëkuqet, cilat janë më të mirat në shtrat?

Ngjyra e flokëve tuaj përcakton se si jeni në seks. Tani ka studime që tregojnë se ngjyra e flokëve tuaj mund të tregojë jetën tuaj seksuale. Ndërsa studimi mori parasysh vetëm brunet, biondet dhe flokëkuqe, ai doli me disa statistika interesante. Nëse je brune…
Lajm i mrekullueshëm, ju jeni më të mirat në shtrat. Një sondazh i kryer, duke u fokusuar në të gjitha gjërat seksi tregon se 58 përqind e meshkujve (ose gjashtë nga 10) thanë se do të preferonin të kishin një brune në dhomën e gjumit sepse janë më të mira.
Nëse je bionde… Pra, ndërsa nuk jeni aq të mirë sa homologët tuaj me flokë të errët, nuk janë të gjitha lajmet e këqija. Ju ende keni sharm seksual. Sondazhi tregoi se 36 përqind e meshkujve thanë se biondet janë më aventureske në dhomën e gjumit dhe biondet bëjnë përshtypje ndryshe nga brunet.
Nëse je flokëkuqe…
Në një studim të veçantë nga Instituti i Kërkimeve të Hamburgut në Gjermani, të dhënat treguan se gratë me flokë të kuqe flakë po kalojnë shumë më tepër kohë duke bërë seks sesa biondet dhe brunet. Hulumtimet e mëtejshme tregojnë se një arsye për këtë mund të jetë për shkak se e kuqja është ngjyra e kundërt me flokët gri, ajo mund të sinjalizojë se këto gra janë shumë pjellore dhe aq tërheqëse për epshin e meshkujve.
