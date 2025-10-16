Lëkundje të forta tërmeti në Greqi. Ja ku ishte epiqendra

Një tërmet me magnitudë 4.3 sipas shkallës Rihter ka goditur mëngjesin e sotëm zonën e Mesdheut Lindor, pranë bregdetit të Greqisë. Lëkundjet u regjistruan në orën 07:20 të mëngjesit, sipas orës lokale.
Sipas të dhënave të instituteve sizmologjike, tërmeti kishte një thellësi shumë të vogël prej vetëm 7.1 kilometrash (4.4 milje), çka bëri që të ndihej me intensitet më të lartë në zonat pranë epiqendrës sesa do të ndodhte me një tërmet më të thellë me magnitudë të ngjashme.
Banorët e zonave bregdetare raportuan ndjesi të forta lëkundjeje, por deri më tani nuk raportohet për dëme materiale apo të lënduar.
