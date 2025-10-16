Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Çfarë ndodhi në shtëpinë e Schumacherit?
Transmetuar më 16-10-2025, 08:38

ZVICER – Në Nyon të Zvicrës, një mik i Mick Schumacher është gjykuar për përdhunimin e një infermiereje që punonte në shtëpinë e kampionit të shtatë herë botës në Formula 1 në Gland, në liqenin e Gjenevës. Sipas dokumenteve, gruaja u përdhunua natën e 23 nëntorit 2019, në një dhomë gjumi në katin e sipërm të shtëpisë kryesore.

Sipas rindërtimit të fakteve, i pandehuri, një pilot australian 30-vjeçar që nuk kishte arritur kurrë në Formula 1, fillimisht luajti bilardo me gruan dhe dy kolegët e saj në pronën e Schumacher, dhe më pas e përdhunoi dy herë pasi e çoi në shtrat në një gjendje të ndryshuar, pas konsumimit të disa koktejleve .

Familja Schumacher nuk është e përfshirë në çështjen penale dhe asnjë nga anëtarët e saj nuk ishte i pranishëm kur ndodhi sulmi i dyshuar. Gruaja ishte anëtare e stafit mjekësor që kujdesej për Michaelin. Nga frika e humbjes së punës, ajo fillimisht heshti, por më pas në vitin 2022 ajo ngriti një padi, duke u dhënë hetuesve një shkëmbim mesazhesh me tekst me sulmuesin e dyshuar që dyshohet se konfirmonte sulmin.

Kur u pyet nga prokurori në vitin 2024, i pandehuri i mohoi akuzat, duke pretenduar se kishte pasur "seks konsensual" me infermieren.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...