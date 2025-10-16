Çfarë ndodhi në shtëpinë e Schumacherit?

ZVICER – Në Nyon të Zvicrës, një mik i Mick Schumacher është gjykuar për përdhunimin e një infermiereje që punonte në shtëpinë e kampionit të shtatë herë botës në Formula 1 në Gland, në liqenin e Gjenevës. Sipas dokumenteve, gruaja u përdhunua natën e 23 nëntorit 2019, në një dhomë gjumi në katin e sipërm të shtëpisë kryesore.
Sipas rindërtimit të fakteve, i pandehuri, një pilot australian 30-vjeçar që nuk kishte arritur kurrë në Formula 1, fillimisht luajti bilardo me gruan dhe dy kolegët e saj në pronën e Schumacher, dhe më pas e përdhunoi dy herë pasi e çoi në shtrat në një gjendje të ndryshuar, pas konsumimit të disa koktejleve .
Familja Schumacher nuk është e përfshirë në çështjen penale dhe asnjë nga anëtarët e saj nuk ishte i pranishëm kur ndodhi sulmi i dyshuar. Gruaja ishte anëtare e stafit mjekësor që kujdesej për Michaelin. Nga frika e humbjes së punës, ajo fillimisht heshti, por më pas në vitin 2022 ajo ngriti një padi, duke u dhënë hetuesve një shkëmbim mesazhesh me tekst me sulmuesin e dyshuar që dyshohet se konfirmonte sulmin.
Kur u pyet nga prokurori në vitin 2024, i pandehuri i mohoi akuzat, duke pretenduar se kishte pasur "seks konsensual" me infermieren.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd