‘Baba’ i 13 fëmijëve, 5 vjet burg për shqiptarin i akuzuar për mashtrim

Nga Daily Mail/
Një emigrant nga Kosova u shtir sikur ishte babai i 13 foshnjave shqiptare për t’u siguruar atyre pasaporta të paligjshme britanike. Petrit Musa, 38 vjeç, krijoi aplikimet e rreme për pasaporta në emër të një bande kriminale për të siguruar shtetësinë britanike për fëmijët në këmbim të “shumave të konsiderueshme” parash. Kjo ishte ajo që u tha në gjykatë.
Musa, të cilit iu dha leje e pacaktuar për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2021, pati 6 pasaporta të lëshuara me sukses për fëmijët përpara se mashtrimi i tij të zbulohej nga Ministria e Brendshme. Të gjitha aplikimet e tij tani janë revokuar.
Musa u dënua me 5 vjet burg mëngjesin e së mërkurës në Gjykatën e Kurorës Isleworth pasi pranoi se kishte ndihmuar në imigracionin e paligjshëm në Britani. Gjykata dëgjoi se punëtori i ndërtimit u rekrutua nga banda pasi ra në borxhe të thella për shkak të problemeve me kokainën, alkoolin dhe lojërat e fatit.
Meqenëse ai kishte leje të pacaktuar për të qëndruar, fëmijët e tij do të ishin të kualifikuar për marrjen e shtetësisë britanike. Musa e përdori këtë status për të provuar të siguronte pasaporta britanike për 13 foshnja shqiptare – me asnjërën prej të cilave nuk kishte lidhje.
Foshnjat ishin fëmijë të nënave shqiptare që kishin udhëtuar në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht dhe kishin paguar bandën me shuma të mëdha parash për shërbimin. Musa arriti të shlyente një borxh prej më shumë se 40,000 £ përmes të ardhurave, por vazhdoi të përfitonte nga mashtrimi edhe pasi kjo u zgjidh, thanë prokurorët.
Prokurori Oliver Pateman tha se kishte selfie të gjetura në telefonin e Musës që e tregonin atë duke mbajtur sasi të mëdha parash dhe ai kishte bërë disa depozita të mëdha parash në një bankë pranë Qendrës Tregtare Westfield. “Ne sugjeruam se këto ishin pagesat që Musa fitonte nga skema,” tha ai.
Musa bëri aplikimet e rreme midis qershorit 2022 dhe tetorit 2024, pas së cilës Ministria e Brendshme vuri re se ai kishte pretenduar të ishte babai i disa foshnjave me data lindjeje të dyshimta të afërta.
“Kjo është një skemë relativisht e sofistikuar dhe ekziston një model i qartë që ndiqet në secilin prej 13 rasteve,” tha Pateman. “Roli i tij, megjithëse i kufizuar në aplikimin për pasaporta, është thelbësor që skema të ketë sukses në përgjithësi.”
Avokati Patrick Maggs, duke mbrojtur Musën tha se klienti i tij nuk po merrte pjesën më të madhe të fitimeve nga mashtrimi – i cili u kishte shkuar atyre që ishin më lart në bandë.
“Roli i tij ishte të ishte ai që i vinte fytyrën dhe emrin e tij ekskluzivitetit, i cili ishte gjithmonë i destinuar të dështonte. Pra, ai ishte gjithmonë ai që autoritetet do të kërkonin, jo ata që merrnin pjesën më të madhe të të ardhurave. Ai ishte kukulla.” – tha avokati.
Gjyqtari James Thomas tha se pranonte që Musa nuk ishte truri i organizatës, por ai fitoi shuma të konsiderueshme parash nga mashtrimi. Ai i dha Musës përgëzime për pranimin e fajësisë, por i tha: “Mashtrimi juaj zgjati 2 vjet. Asnjë nga foshnjat nuk ishte e lidhur me ju. Ju u paguan shuma të konsiderueshme parash për secilin aplikim.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd