Grenell revoltohet me Von der Leyen: Gjykata juaj po e mban Hashim Thaçin prej 5 vitesh në burg, ju heshtët

Richard Grenell, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan, Donald Trump, për kriza globale, ka kritikuar ashpër shefen e Komisionit Evropian Ursula Von der Leyen pas vizitës së saj në Kosovë.
Përmes një postimi në platformën X, Grenell akuzon Von der Leyen si drejtuese e institucionit më të lartë evropian, se ka heshtur ndërsa Gjykata e Hagës po e mban ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi prej 5 vjetësh në burg.
“Gjykata juaj e Hagës e ka mbajtur Presidentin Thaçi për 5 vjet. Si mund t’i shpërndani këshilla gjyqësore ndonjë vendi? Ju qëndruat të heshtur ndërsa Jack Smith arrestoi një President në detyrë, vetëm sepse ai ishte duke shkuar për të takuar Donald Trump për të krijuar një marrëveshje paqeje që përfshinte shpërbërjen e punës së Jack Smith/gjykatës. Është e turpshme se si media e ka injoruar këtë ndjekje penale politike”, shprehet Grenell.
