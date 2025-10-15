Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Iu kap 25 kilogoramë kokainë dhe iu gjetën mijëra euro, arrestohet i riu shqiptar në Itali
Transmetuar më 15-10-2025, 18:28

ITALI- Policia italiane ka arrestuar një 32-vjeçar shqiptar, i cili kishte fshehur në shtëpinë e tij 25 kilogramë kokainë. Mediat italiane, shkruajë se 32-vjeçari shqiptar dyshohet se luan një rol kryesor në aktivitete të paligjshme në provincën Reggio Emilia. Policia italiane gjeti në dhomën e gjumit pesë çanta shpine të mbushura me pako plastike transparente, të paketuara në vakum, që përmbanin kokainë, me një peshë totale prej mbi 25 kilogramësh.

Në kuzhinë oficerët zbuluan të gjitha materialet e nevojshme për të paketuar dhe peshuar dozat si 35 qese plastike transparente për paketim në vakum, një rrotull me fletë plastike transparente për paketim në vakum, një rrotull me celofan transparent dhe dy peshore elektronike, si dhe dy telefona celularë. Ata gjetën gjithashtu edhe 22,000 eurosh në një çantë laptopi. 32-vjeçari shqiptar është arrestuar në flagrancë nga aitoritetet italiane, ndërkohë që pritet të përballet me drejtësinë italiane.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...