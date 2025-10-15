Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident i rëndë në Stamboll, një viktimë dhe katër të plagosur. Video
Transmetuar më 15-10-2025, 18:24

TURQI – Një aksident i rëndë ka ndodhur në Stamboll, ku një autobus u përplas në një stacion autobusi të mbushur me njerëz. Si pasojë e kësaj një grua mbeti e vrarë dhe katër persona u plagosën. Mediat e huaja shkruajnë se aksidenti ndodhi rreth orës 14:25 në rrugën Muhsin Yazicioğlu. Sipas raportimeve, shoferi i autobusit filloi të debatonte me një motoçiklist gjatë drejtimit të automjetit, për çështjen se kush kishte përparësi.

Gjatë përleshjes së ashpër, dyshohet se shoferi është kthyer nga ana tjetër drejt motoçikletës, por ka humbur kontrollin. Autobusi fillimisht është përplasur me tre automjete të parkuara përpara një qendre mjekësore dhe më pas është përplasur me një stacion autobusi ku po prisnin pasagjerët.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...