Vrasja në vitin 1997/ Arrestohen në gjykatë burrë e grua! Policia: Dhanë dëshmi të rreme!

Një çift bashkëshortësh në Lezhë është arrestuar pasi kanë gënjyer në dëshminë e tyre gjatë gjyqit në Gjykatën e Lezhës për një vrasje të ndodhur në vitin 1997.
Në pranga u vunë burri A.P. 57 vjeç dhe gruaja e tij V.P. 53 vjeçe, të cilët në seancën e djeshme në gjykatë dhanë dëshmi tjetër në krahasim me deklarimet e tyre të mëparshme.
Ata po dëshmonin në një proces gjyqësor për vrasjen e vitit 1997 në fshatin Rrasfik të Mirditës, ku vëllai i 53-vjeçares që dha dëshmi të rreme, vrau motrën e tij dhe bashkëshorten e saj.
DOKUMENTI/ Djali i kryebashkiakut të Pogradecit, leje për KULLË 16-katëshe në mes të Tiranës! Aktualisht ai është i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje me paramendim dhe armëmbajtje pa leje.
Njoftimi i Policisë së Lezhës:
Arrestohen 2 shtetas (bashkëshortë), pasi dhanë dëshmi të rreme, dje, gjatë një procesi gjyqësor në lidhje me vrasjen e 2 shtetasve, në vitin 1997, në Mirditë.
Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Lezhë, si rezultat i veprimeve hetimore të kryera në drejtimin e Prokurorisë së Lezhës, vunë në pranga shtetasit:
V. P., 53 vjeçe, dhe A. P., 57 vjeç, banues në Lezhë, bashkëshortë, për veprën penale “Dëshmia e rreme”.
Arrestimi i këtyre shtetasve u bë pasi dje, gjatë një procesi gjyqësor në Gjykatën e Lezhës, kanë dhënë dëshmi që bien në kontradiktë me dëshmitë e tyre të mëparshme, në lidhje me rrethanat e ngjarjes së ndodhur në vitin 1997, në fshatin Rrasfik, Mirditë, ku shtetasi Gj. L. (vëllai i shtetases V. P.), ka vrarë me armë zjarri, motrën dhe bashkëshortin e saj, gjatë një konflikti për motive të dobëta. Autori i kësaj ngjarjeje po vuan dënimin me burgim të përjetshëm, për veprat penale “Vrasja me paramendim” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, për veprime të mëtejshme.
