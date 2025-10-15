Liga e Kampionëve do të ndryshojë duke filluar nga viti 2027! Rregullat e reja

ZVICER – Liga e Kampionëve po shikon gjithnjë e më shumë drejt së ardhmes dhe po e bën këtë duke u frymëzuar nga ngjarjet e mëdha sportive amerikane. UEFA ka futur rregulla të reja brenda garës, si në lidhje me kalendarin ashtu edhe me shitjen e të drejtave televizive .
Në fushë: duke filluar nga sezoni 2027/28 , do të ketë një ndryshim të madh në lidhje me ditën e ndeshjes hapëse. Duke ndjekur modelin e NBA-së, NFL-së dhe NHL-së në hokej mbi akull, kampionët në fuqi të Ligës së Kampionëve do ta hapin sezonin e ri në shtëpi të martën.
Ndeshja e tyre do të jetë e vetmja që do të luhet atë ditë, ndërsa të tjerat do të zhvillohen të mërkurën dhe të enjten. Siç ndodh aktualisht, java e parë e garës së kupës evropiane do t’i kushtohet ekskluzivisht garës kryesore të klubeve në Evropë.
Shfaqja do të jetë gjithashtu pjesë e aksionit, pasi kampionët në fuqi do të jenë përsëri në gjendje t’ua tregojnë trofeun tifozëve të tyre para fillimit të ndeshjes.
Nga ana televizive, do të ketë ndryshime të rëndësishme në shitjen e të drejtave dhe kriteret e zhvilluara nga UEFA do të jenë të vlefshme nga viti 2027 deri në vitin 2033. Para së gjithash, ofertat për paketa do të duhet të dorëzohen deri më 18 nëntor dhe transmetuesit do të jenë në gjendje të blejnë të drejtat për garat e klubeve deri në katër vjet (aktualisht maksimumi është tre).
