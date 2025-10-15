Lejoi kalimin e paligjshëm në aeroport kundrejt 10 mijë lekëve, AMP i vë prangat policit në Rinas

TIRANË – Policia ka arrestuar sot punonjësin e policisë me detyrë Ndihmës Specialist në Pikën e Kalimit Kufitar në Rinas. Ai është arrestuar pasi ka lejuar kalimin e paligjshëm në aeroport, kundrejt 10 mijë lekëve të reja. Mbi të rëndon akuza për veprat penale “Shpërdorim i detyrës” dhe “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.
Polica ka nisur procedimin edhe ndaj një Inspektori tjetër, pasi ka kryer veprimet e rregjistrimit të udhëtimmit. Mbi të rëndon akuza për veprën penale “Shpërdorim i detyrës”.
Njoftimi i AMP
Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Tiranë) ka ndaluar me iniciativë punonjësin e policisë Inspektor K. K., me detyrë Ndihmës Specialist / Kontrollor në Pikën e Kalimit Kufitar Rinas, i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Shpërdorim i detyrës” dhe “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.
Duke marrë shkas nga trajtimi i rastit në emisionin investigativ “Fiks Fare”, ku janë transmetuar pamjet audiovizive të një shtetasi (i paidentifikuar), i cili takon punonjësin K.K., me kërkesën për të udhëtuar pa probleme nëpërmjet aeroporit, duke i ofruar shumën 10.000 lekë të reja. Në datën 07.10.2025 shtetasi është paraqitur për të udhëtuar dhe ka dorëzuar dokumentacionin e udhëtimit tek punonjësi E. L., i cili kryen veprimet e rregjistrimit të udhëtimmit.
Ndaj punonjësit të policisë Inspektor E. L., me detyrë Ndihmës Specialist / Kontrollor në Pikën e Kalimit Kufitar Rinas, janë referuar materialet hetimore në gjendje të lirë si i dyshuar për veprën penale “Shpërdorim i detyrës”. Materialet hetimore u referuan në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
