Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Del jashtë kontrollit/ Korçari merr me forcë ish-gruan në makinë dhe e dhunon
Transmetuar më 15-10-2025, 13:29

Një ngjarje e rëndë është shënuar në Korçë, ku një 58-vjeçar ka ushtruar dhunë ndaj ish-partneres së tij. Policia ka bërë me dije se e ka arrestuar në flagrancë autorin e dyshuar, i cili e kishte marrë gruan me forcë në automjetin e tij dhe më pas kishte ushtruar dhunë fizike ndaj saj.

Sipas njoftimit zyrtar, në pranga ka rënë shtetasi L. G., 58 vjeç, banues në Korçë. Ngjarja ndodhi pas një konflikti mes dy ish-partnerëve, ndërsa autoritetet bënë të mundur ndalimin e tij menjëherë pas kallëzimit.

Policia ka nisur hetimet për ngjarjen dhe ka marrë masat për mbrojtjen e viktimës, ndërkohë që 58-vjeçari pritet të përballet me akuzat për dhunë në marrëdhënie dhe privim të paligjshëm të lirisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...