Goli sensacional i portierit, si në… ‘Holly dhe Tsukiji’ – Video

INDI – Një episod i pabesueshëm në Indi, ku një portier është bërë subjekt i një prej videove më virale në internet. Gjatë një ndeshjeje amatore, portieri i ekipit vendas ndërpret lojën e kundërshtarit, avancon me topin, duke injoruar kërkesat e shokëve të ekipit për pasime dhe lëshon një gjuajtje të fuqishme me të djathtën drejt portës. Topi godet traversën, por aksioni përfundon në një mënyrë të papritur.
Topi kthehet mbrapsht, në një trajektore perfekte, drejt e në këmbën e djathtë të portierit. Ai më pas provon përsëri me guxim, duke lëshuar një tjetër gjuajtje me të djathtën (këtë herë me volej, në kohën perfekte) dhe duke mposhtur kolegun e tij.
Pastaj ai vrapon, mes përqafimeve të shokëve të ekipit dhe veçanërisht tifozëve, të cilët nuk ngurrojnë të pushtojnë fushën. A mbaron me kaq? Jo tamam, sepse kërkimi për ‘shënuesin’ – ndoshta Rahul – ka filluar në mediat sociale, me disa përdorues (në X dhe gjetkë) që ndajnë videon për të zbuluar emrin e njeriut që shënoi golin.
