Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Goli sensacional i portierit, si në… ‘Holly dhe Tsukiji’ – Video
Transmetuar më 15-10-2025, 11:37

15 Tetor, 2025

INDI – Një episod i pabesueshëm në Indi, ku një portier është bërë subjekt i një prej videove më virale në internet. Gjatë një ndeshjeje amatore, portieri i ekipit vendas ndërpret lojën e kundërshtarit, avancon me topin, duke injoruar kërkesat e shokëve të ekipit për pasime dhe lëshon një gjuajtje të fuqishme me të djathtën drejt portës. Topi godet traversën, por aksioni përfundon në një mënyrë të papritur.

Topi kthehet mbrapsht, në një trajektore perfekte, drejt e në këmbën e djathtë të portierit. Ai më pas provon përsëri me guxim, duke lëshuar një tjetër gjuajtje me të djathtën (këtë herë me volej, në kohën perfekte) dhe duke mposhtur kolegun e tij.

Pastaj ai vrapon, mes përqafimeve të shokëve të ekipit dhe veçanërisht tifozëve, të cilët nuk ngurrojnë të pushtojnë fushën. A mbaron me kaq? Jo tamam, sepse kërkimi për ‘shënuesin’ – ndoshta Rahul – ka filluar në mediat sociale, me disa përdorues (në X dhe gjetkë) që ndajnë videon për të zbuluar emrin e njeriut që shënoi golin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...