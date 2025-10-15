Operacion i bujshëm në Tiranë: Kapet i kërkuari i rrezikshëm që fshihej pas maskës!

Tiranë, 15 Tetor 2025 Policia e Shtetit ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Identikiti”, të zhvilluar nga Forca e Posaçme Operacionale në bashkëpunim me Policinë e Shkodrës dhe Komisariatin nr. 4 në Tiranë.
Në kuadër të operacionit u arrestua Fatjon Bruçi (alias Fatjon Bruci), 29 vjeç, një individ me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe me precedentë penalë. Ai u lokalizua në lagjen “5 Maji” në Tiranë, teksa lëvizte me një automjet tip “Audi”.
Sipas Policisë, më 29 gusht 2025, Bruçi kishte tentuar të kryente një grabitje të armatosur në një argjendari në lagjen “Vasil Shanto” të Shkodrës, duke përdorur një maskë skafandër për t’u kamufluar.
Në momentin e ndalimit, policia i gjeti lëndë narkotike të dyshuar si Cannabis Sativa, ndërsa në banesën e marrë me qira në Tiranë u zbuluan:
Një armë zjarri tip pistoletë,
Dy maska silikoni,
Municion luftarak,
Pajisje për përpunimin e drogës,
550 dollarë false,
Shuma të tjera parash dhe aksesorë kriminalë.
Bashkë me të, u arrestuan edhe Xhonatan Deliu (21 vjeç) dhe Enri Elezi (19 vjeç), të cilët ndodheshin në automjet si pasagjerë. Ata akuzohen për veprën penale “Përkrahja e autorit të krimit”.
Gjykata e Shkodrës kishte vendosur më herët për Bruçin masën “Arrest në burg”, për “Vjedhje me armë, mbetur në tentativë” dhe “Mbajtje pa leje e armëve dhe municionit luftarak”.
Policia njofton se hetimet për veprimtarinë kriminale të këtij grupi do të vijojnë.
