Suedia shkarkon zyrtarisht trajnerin Tomasson, pas humbjes ndaj Kosovës
Transmetuar më 15-10-2025, 10:37

SUEDI – Futbolli suedez është në vështirësi pasi ekipi i tij kombëtar, i mbushur me yje, pësoi humbjen e tretë radhazi në kualifikueset e Kupës së Botës.

Rezultatet e dobëta i kanë kushtuar vendin e punës trajnerit Jon Dahl Tomasson, trajnerit danez të punësuar vitin e kaluar, si trajneri i parë i kombëtares suedeze i lindur jashtë vendit.

Ish-sulmuesi i Milanit kishte premtuar se do të luftonte për të mbrojtur vendin e tij të punës pas humbjes poshtëruese 1-0 në shtëpi ndaj Kosovës në Göteborg, e cila e la Suedinë të fundit në grupin e tyre kualifikues të Kupës së Botës me vetëm një pikë nga katër ndeshje.

Por Federata Suedeze e Futbollit e shkarkoi atë të martën. Sulmuesit Alexander Isak dhe Viktor Gyökeres pranuan pas ndeshjes se ekipi i tyre është në një "situatë krize" dhe po shkon drejt një "fiaskoje" përkatësisht.

