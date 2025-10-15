Suedia shkarkon zyrtarisht trajnerin Tomasson, pas humbjes ndaj Kosovës

SUEDI – Futbolli suedez është në vështirësi pasi ekipi i tij kombëtar, i mbushur me yje, pësoi humbjen e tretë radhazi në kualifikueset e Kupës së Botës.
Rezultatet e dobëta i kanë kushtuar vendin e punës trajnerit Jon Dahl Tomasson, trajnerit danez të punësuar vitin e kaluar, si trajneri i parë i kombëtares suedeze i lindur jashtë vendit.
Ish-sulmuesi i Milanit kishte premtuar se do të luftonte për të mbrojtur vendin e tij të punës pas humbjes poshtëruese 1-0 në shtëpi ndaj Kosovës në Göteborg, e cila e la Suedinë të fundit në grupin e tyre kualifikues të Kupës së Botës me vetëm një pikë nga katër ndeshje.
Por Federata Suedeze e Futbollit e shkarkoi atë të martën. Sulmuesit Alexander Isak dhe Viktor Gyökeres pranuan pas ndeshjes se ekipi i tyre është në një "situatë krize" dhe po shkon drejt një "fiaskoje" përkatësisht.
