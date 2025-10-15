Biznesmeni i njohur goditet me armë, jashtë vilës luksoze 1.9 milionë USD

Një sulm me armë ka ndodhur ndaj biznesmenit të njohur, Eddie Jawad, ndodhi jashtë rezidencës së tij luksoze prej 1.9 milionë dollarësh në Macomb Township, Michigan.
Jawad, 59 vjeç, i njohur për zotërimin e mbi 20 stacioneve të benzines "Pit Stop", u qëllua nga një person i paidentifikuar që u shfaq nga shkurret dhe e sulmoi atë jashtë shtëpisë së tij.
“Korrupsioni i lartë, por nuk e denoncojmë dot”, si shihen universitetet nga studentët! (‘Nderet dhe FAVORET’ që kërkojnë pedagogët)
Gruaja e tij, Khadije, tha për mediat se nuk bëhej fjalë për një grabitje.
Kur policia mbërriti në vendngjarje, gjeti Jawadin me plagë nga arma zjarri, dhe ai u dërgua menjëherë në spital, ku ndodhet në gjendje të qëndrueshme.
Hetuesit besojnë se të shtënat ishin të qëllimshme, teksa autori mbetet ende në arrati.
Jawad është një figurë e njohur në komunitetin e biznesit arabo-amerikan të Michigan-it dhe ka qenë kritik i zhvillimeve të mëdha korporative, përfshirë kundërshtimin e ndërtimit të një stacioni benzine Sheetz në afërsi të pronave të tij.
Ai ka qenë një zë i fortë për mbrojtjen e interesave të bizneseve të vogla lokale, duke e akuzuar qeverinë për përparësi të zhvillimeve të mëdha.
