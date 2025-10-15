Përplasen dy motorë në zonën e Porcelanit në Tiranë, dy të plagosur

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 15-10-2025, 09:36
Një aksident është shënuar mëngjesin e kësaj të mërkure në zonën e Porcelanit në Tiranë.
Dy motorë janë përplasur me njëri-tjetrin, dhe dy drejtuesit kanë përfunduar në spital.
Nuk dihen ende rrethanat e ngjarjes.
