Branko: 3 shenjat më me fat të ditës – e mërkurë 15 tetor 2025

Akrepi ndriçon me guxim dhe vendosmëri, Peshqit frymëzohen nga qetësia dhe ndjenja, ndërsa Peshorja gjen ekuilibrin e munguar. Për këto tre shenja, 15 tetori 2025 është një ditë që premton sukses, harmoni dhe rigjallërim shpirtëror
Qielli i sotëm sjell mundësi të reja, energji pozitive dhe kthesa të favorshme për disa shenja që marrin mbështetjen më të fortë nga planetët.
Dashuria, puna dhe vendimet e guximshme kombinohen për t’u dhënë këtyre shenjave një ditë të mbushur me dritë dhe përparim.
1. Akrepi
Sot yjet janë në anën tënde. Energjia e brendshme, intuita e mprehtë dhe aftësia për të kuptuar situatat në thellësi të japin një avantazh të padiskutueshëm. Në dashuri, ke karizëm dhe fuqi për të rigjallëruar ndjenja të forta; në punë, çdo ide e re mund të sjellë fitime konkrete. Sot është dita për të guxuar dhe për të hapur një kapitull të ri në jetë. Qielli të shpërblen me qartësi, forcë dhe magnetizëm.
—
2. Peshqit
Pas disa javësh reflektimi, më në fund ndihesh i lirë dhe i qetë. Dashuria përmirësohet, komunikimi me të tjerët bëhet më i ngrohtë dhe intuita të ndihmon të kuptosh drejtimin e duhur. Në punë, fryma krijuese është në kulm — një ide që sot duket e vogël mund të bëhet e madhe në javët e ardhshme. Shëndeti përmirësohet ndjeshëm, sidomos në aspektin emocional. Sot je në harmoni me veten dhe botën përreth.
—
3. Peshorja
Balanca e brendshme rikthehet. Yjet të japin qetësi, bukuri dhe energji për të rregulluar gjithçka që ka qenë e paqartë. Në dashuri, ndjenjat janë të sinqerta dhe mund të vijë një moment i bukur pajtimi ose afrimi. Në punë, një bashkëpunim i ri mund të të hapë rrugë të favorshme. Gjithçka që ke mbjellë fillon të japë fryte — mjafton të ruash qetësinë dhe të besosh në proces. /noa.al
