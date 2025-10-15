Paolo Fox: 3 shenjat më me fat të ditës – 15 tetor 2025

Sot, Akrepi fiton me kurajë, Peshqit ndriçohen nga dashuria dhe qartësia, ndërsa Dashi rifiton rolin e udhëheqësit. Për këto tre shenja, 15 tetori 2025 është një ditë që mund të shënojë një kthesë pozitive dhe të qëndrueshme
Sot yjet favorizojnë vendosmërinë, kthimin e ekuilibrit dhe fillimet e reja. Tre shenja ndahen nga të tjerat për energjinë, mundësitë dhe qartësinë që marrin nga qielli i kësaj dite.
1. Akrepi
Yjet janë tërësisht në anën tënde: Dielli dhe ndikimi i Jupiterit të japin një forcë të rrallë për të rifilluar nga e para dhe për të fituar pa frikë. Në punë, çdo ide që shfaqet sot mund të kthehet në një sukses konkret. Edhe në jetën personale, aftësia për të marrë vendime të guximshme të bën të dallueshëm. Kjo është dita për të treguar potencialin tënd pa rezerva.
2. Peshqit
Qielli hapet më në fund pas një periudhe tensioni. Venusi nuk është më kundër dhe sjell harmoni në dashuri e marrëdhënie. Në punë, kush ka punuar me përkushtim, tani sheh rezultatet. Nëse po nis një projekt të ri, është momenti ideal për ta konkretizuar. Intuita dhe ndjeshmëria jote janë udhërrëfyes të sigurt drejt suksesit.
3. Dashi
Pas një fillimi viti të ngarkuar, më në fund rikthehesh në formë. Qielli i sotëm është një kombinim i energjisë, vendosmërisë dhe mundësive. Nëse kërkon një zgjidhje në punë apo dëshiron të rikthesh një raport personal, dita të favorizon. Një veprim i guximshëm mund të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve në favorin tënd. /noa.al
