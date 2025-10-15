Itali-Izrael, atmosferë sureale gjatë ndeshjes. Në fushë lojë, jashtë helikopterë dhe përplasje

ITALI – Gjithçka dukej se kishte shkuar mirë. Një demonstratë paqësore, mezi dhjetë mijë njerëz, fishkëllima për himnin izraelit të mbytura nga duartrokitjet, ndeshja.
Përveç se, ndërsa Italia dhe Izraeli ishin të përqendruar në fushë, jashtë, në qendër të qytetit, pranë Piazza Primo Maggio, një grup protestuesish të Propal u shkëputën nga marshimi për të provuar të arrinin në stadium.
Barriera të rënda ishin vendosur, me ushtrinë, policinë, helikopterët, qentë, skuadrat e bombave dhe automjetet e blinduara të vendosura. Në heshtjen e përgjithshme jashtë, dukej gjithçka tjetër përveç një ndeshjeje futbolli para ndeshjes. Brenda, e njëjta gjë: në disa mënyra, ndihej si epoka e Covid-it.
Nëntë mijë njerëz brenda stadiumit Friuli, por pak brohoritje. Zëri i Gattusos mund të dëgjohej, dhe mjaft qartë, madje. Ndërkohë, në qendër të qytetit, situata po përkeqësohej. Topa uji dhe bomba tymi, policia e trazirave, protestues që tërhiqnin barriera dhe përpiqeshin të detyronin bllokimet e rrugëve në një përpjekje për t’iu afruar stadiumit.
Rreth orës 21:30, shefi i policisë së Udines, Pasquale Antonio de Lorenzo, deklaroi: "Na u desh të kryenim disa operacione ndihmëse që na lejuan të rimarrim kontrollin e sheshit."
Një gazetar u plagos në kokë, por jeta e tij nuk është në rrezik. Gazetarja e RaiNews24, Elisa Dossi, të cilës Gattuso i bëri homazh menjëherë pas fitores kundër Izraelit, u plagos gjithashtu.
