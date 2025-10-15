Mundi 5 me 0 Letoninë, Anglia skuadra e parë evropiane që kualifikohet për në botëror

ZVICER – Evropa ka zbuluar pjesëmarrësin e saj të parë në Kupën e Botës 2026. Anglia siguroi vendin e saj falë një dopiete nga Kane, goli vendimtar në fitoren 5-0 ndaj Letonisë.
Ndërsa, Portugalia dështoi të siguronte kualifikimin e hershëm, duke parë shansin e saj të humbiste në minutën e 92-të, pas një barazim 2-2 nga Szoboszlai. CR7 e ngushëlloi veten me një total rekord golash (41 në 50 paraqitje kualifikuese) dhe një dopietë.
Spanja dhe Turqia fituan të dyja, me Calhanoglu që shënoi dy herë. Serbia dhe Irlanda festuan gjithashtu, me Vlahovic dhe Ferguson shënuan.
GRUPI E
Seria e Spanjës së pandalshme vazhdon, ende pa humbje, teksa mposhti Bullgarinë 4-0. ‘Të Kuqtë’ dominuan që nga fillimi, duke pasur pothuajse 90% të posedimit të topit, por rezultatin nuk e thyen deri në minutën e 35-të. Goditja nga traversa e Pedrit dhe goli i humbur nga Samu Aggehowa e mbajtën ndeshjen gjallë, por më pas Mikel Merino u përmirësua. Mesfushori i Arsenalit shënoi golin e pare të Spanjës me kokë, pas krosit të Le Normand, përpara se ta përsëriste rezultatin e tij edhe në pjesën e dytë, përsëri me një goditje me kokë (56′). Kjo e çon në gjashtë numrin e tij të golave për Kupën e Botës, me autogolin e Chernevin (79′) dhe penalltinë e Oyarzabalit (92′) që plotësojnë fitoren 4-0. Spanja kështu ngrihet në 12 pikë, duke ruajtur një rekord të përsosur dhe duke e mbajtur Turqinë pas, e cila i ndjek me 9 pikë.
Vendi i parë do të jetë një betejë dypalëshe, me turqit të dobët pas 6-0 në ndeshjen e parë, por ndërkohë Yildiz dhe shokët e tij të ekipit mposhtën Gjeorgjinë 4-1. Lojtari i Juventusit e theu barazimin në minutën e 14-të, duke filluar shfaqjen për ekipin vendas. Nga një goditje nga këndi e Calhanoglu, Demiral shënon me kokë për 2-0 dhe në thelb e mbyll ndeshjen kundër Kvarës dhe shokëve të tij të ekipit. Yildiz dhe Yuksek janë pranë shënimit të tre golave, gjë që vjen në minutën e 35-të me golin e Akgun. Pjesa e dytë është nën kontroll të plotë për turqit, të cilët gjejnë një tjetër gol dhe një tjetër asist nga Calhanoglu: e njëjta gjë vlen edhe për Demiral, i cili shënon dy gola në minutën e 52-të. Goli i Kochorashvilit në minutën e 64-të është i kotë, Gjeorgjia ndalet në tre pikë dhe sheh ëndrrat e tyre për kampionat të zbehen.
GRUPI F
Cristiano Ronaldo bën histori, por Portugalia humbet mundësinë për të siguruar një vend në Kupën e Botës: ata barazojnë 2-2 kundër Hungarisë. Portugalia nuk e nis mirë dhe, në fakt, mbetet prapa: Szalai shënon në minutën e tetë. Qasja e Portugalisë rrezikon të jetë e kushtueshme, ndërsa Hungaria shtyn përpara dhe i afrohet përsëritjes së epërsisë së saj dy herë, derisa CR7 hyn në lojë. Ylli i Al-Nassr barazon me një asist të Semedos në minutën e 21-të dhe më pas dyfishon epërsinë në kohën shtesë: Nuno Mendes jep asistin në minutën e 48-të, duke e bërë atë një gol historik. Cristiano Ronaldo tani ka shënuar 41 gola në kualifikueset e Kupës së Botës, një rekord i ri i të gjitha kohërave, duke tejkaluar atë të Carlos Ruiz të Guatemalës.
Në pjesën e dytë, vendasit flirtuan me një hat-trick disa herë, por ishin të dy të pasaktë dhe të pafat: Ruben Dias goditi traversën dhe Bruno Fernandes goditi shtyllën, por gjithashtu humbën dy gola nga Joao Felix dhe Pedro Neto. Portugalia ndoshta mendoi se i kishte kuptuar të gjitha dhe, në mënyrë sensacionale, e la veten të kapej: Szoboszlai e bëri rezultatin 2-2 për Hungarinë në minutën e 92-të.
Irlanda ishte e lumtur me këtë rezultat, duke mposhtur Armeninë 1-0, pasi kishte mbetur me dhjetë lojtarë që nga minuta e 52-të (Barseghyan u përjashtua për një goditje me kokë) me një gol nga Evan Ferguson në minutën e 70-të.
Portugalia ende kryeson me 10 pikë, por irlandezët ngjiten në 4 pikë dhe ngushtojnë diferencën me Hungarinë (5): këto ekipe dhe Armenia (3) do të luftojnë për vendin e dytë.
GRUPI I
Në grupin e Italisë, dy ekipet që ishin tashmë jashtë garës për dy vendet e para barazuan. Estonia ëndërronte një fitore kundër Moldavisë pas golit të Kait (12′), por u pengua nga Bodisteanu (64′) në pjesën e dytë.
Estonia tani ka katër pikë dhe Moldavia një, pika e tyre e parë në këtë grup. Fitorja e Italisë në vend të kësaj i siguron Italisë kualifikimin në fazën eliminatore, duke i lënë ata jashtë mundësive të Izraelit dhe duke përfunduar pas Norvegjisë.
GRUPI K
Anglia është kualifikuar zyrtarisht për Kupën e Botës si skuadra e parë nga zona e UEFA-s, një rezultat që nuk u vu kurrë në dyshim për djemtë e Tuchel, të cilët fituan gjashtë nga gjashtë ndeshjet e tyre në një grup dominues. Ndeshja kundër Letonisë e zgjidhi barazimin në minutën e 25-të me goditjen precize të Gordon, përpara se Kane ta çonte skuadrën e tij në epërsi me dy gola: një gol në minutën e 43-të dhe një penallti në minutën e 48-të. Në pjesën e dytë, autogoli i Tonisevs vulosi golin e katërt të Anglisë, përpara se Eze të shtonte pesë të tjerë. Rezultati përfundimtar ishte 5-0, duke e lënë Anglinë me 18 pikë dhe një vend në Kupën e Botës.
Ndeshja e parë e Shqipërisë rihapi lojën për vendin e dytë, me Asllanin dhe shokët e tij të ekipit me 11 pikë dhe Serbinë që u ngjit në 10. Pasi pësuan një gol nga Guillaume Lopez për Andorrën (17′), Vlahovic dhe shokët e tij të ekipit u rikthyen në disavantazh me golin e lojtarit të Juventusit dhe vulosën fitoren me një penallti nga Mitrovic.
Gara për fazën eliminatore është pra e hapur dhe Anglia do të jetë vendimtare: Kane dhe shokët e tij të ekipit do të përballen me Serbinë dhe Shqipërinë në dy ditët e fundit të ndeshjeve. Letonia (5) dhe Andorra (1) janë jashtë garës.
