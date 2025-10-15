Organizuan nxjerrjen e 18 milion euro drogë poshtë një anije në Gjermani, arrestohen 6 persona, dy prej tyre shqiptarë!

Një gjykatë në Oldenburg të Gjermanisë ka nisur të hënën gjykimin ndaj 6 personave, dy prej të cilëve shqiptarë, dy rumunë dhe dy kolumbianë, të akuzuar për trafik ndërkombëtar droge dhe hyrje të paligjshme në Gjermani, sipas Bild. Sipas aktakuzës, grupi kishte planifikuar një operacion për të nxjerrë 184 kilogramë kokainë nga fundi i një anijeje braziliane, “Tiger South”, e cila u ankorua në portin e Brake në mars të këtij viti.
Ata ishin takuar në shkurt në Spanjë dhe Portugali për të realizuar planin. Për të realizuar nxjerrjen e drogës nga një pjesë në trupin e anijes, të akuzuarit përdorën pajisje të sofistikuara zhytjeje të përdorura zakonisht nga ushtria dhe policia, përfshirë rebreather (pajisje që fshehin flluskat e frymëmarrjes), skuter nënujorë dhe veshje të avancuara për zhytje. Tre nga të akuzuarit, njëri prej të cilëve shqiptar, zhytës profesionistë, kishin për detyrë të çmontonin vidat e kutisë detare të anijes për të nxjerrë gjashtë pako me kokainë, me një vlerë deri në 18 milionë euro.
Plani iu dështoi pasi gjatë zhytjes në lumin Unterweser, një alarm në anije i detyroi ata të tërhiqeshin. Në breg i priste policia, e cila sipas Bild, kishte marrë informacion nga partnerët ndërkombëtarë dhe kishte ndjekur grupin prej javësh. Të gjashtë u arrestuan në vend, ndërsa droga u sekuestrua më pas nga autoritetet.
Nëse të pandehurit – Romeo-Paul U. (65-vjeç), Dan L. (38-vjeç), Amando B. (41-vjeç), Ionel D. (39-vjeç), Roberto E. (53-vjeç) dhe Oscar M. (38-vjeç ), pranojnë fajësinë, rrezikojnë dënime nga 4 deri në 7 vite burg.
Artikulli i plotë:
Një kartel droge angazhoi një ekip ndërkombëtar specialistësh për të nxjerrë drogë të fshehur: Sipas aktakuzës, zhytës profesionistë do të nxirrnin 184 kilogramë kokainë nga trupi i një anijeje mallrash. Por ekspertët u tradhtuan – arrestim dhe paraburgim.
Që nga e hëna, gjashtë burra duhet të përgjigjen para Gjykatës së Landit në Oldenburg për akuza si trafik droge në grup të strukturuar dhe import të paligjshëm të narkotikëve.
Zhytësit përdorën pajisje ushtarake
Aktakuza lexohet si një pjesë nga një thriller spiunazhi. Sipas saj, në muajin shkurt, të akuzuarit – dy rumunë (39 dhe 65 vjeç), dy shqiptarë (38 dhe 41 vjeç) dhe dy kolumbianë (39 dhe 53 vjeç) – u takuan fshehurazi në Spanjë dhe Portugali. Detyra e tyre: Tre prej tyre do të nxirrnin gjashtë pakot me drogë (vlera në tregun e zi: deri në 18 milionë euro) nga trupi i anijes braziliane “Tiger South”, e cila pritej të mbërrinte në fillim të marsit në portin e Brake (Niedersachsen).
Për këtë mision të rrezikshëm nën ujë në lumin Unterweser, ata sigurojnë pajisje profesionale zhytjeje: kostume zhytjeje, scooter nënujore dhe aparate frymëmarrjeje me qarkullim të mbyllur (të njohura si rebreather, që lejojnë zhytje pa flluska), si dhe pajisje ndriçimi. “Një pajisje shumë profesionale, që zakonisht përdoret vetëm nga ushtria dhe policia,” tha prokurori. Tre prej të akuzuarve merreshin me logjistikën – organizimin e makinave me qira dhe shtëpive pushimi, përfshirë një në fshatin artistik Worpswede.
Zhytësit detyrohen të ndërpresin nxjerrjen e drogës
Në natën mes 2 dhe 3 marsit vjen momenti i veprimit: Sipas aktakuzës, dy kolumbianët dhe njëri prej shqiptarëve zhyten drejt anijes “Tiger South”. Me thika zhytjeje, ata përpiqen të heqin vidat e kutisë detare për të arritur tek kokaina e fshehur në një zgavër të trupit të anijes.
Por për shkak të një alarmi të papritur në anije, zhytësit detyrohen të ndërpresin aksionin dhe notojnë drejt bregut. Aty i pret tashmë policia. Hetuesit e Njësisë së Përbashkët për Hetimin e Drogës (GER), të përbërë nga LKA (Policia Kriminale e Landit) dhe Dogana, arrestojnë zhytësit dhe bashkëpunëtorët e tyre që po i prisnin në tokë.
Sipas informacioneve të BILD, autoritetet gjermane kishin marrë më parë një sinjalizim nga shërbimet partnere jashtë vendit dhe e kishin ndjekur grupin prej kohësh. Pakot me drogë (atëherë ende të peshës bruto) u sekuestruan më vonë nga policia.
Rrezikojnë dënime të gjata me burg
Pas leximit të aktakuzës, gjykata, prokuroria dhe mbrojtja u tërhoqën për një bisedë ligjore me dyer të mbyllura. Gjykata ka parashikuar dënime nga katër deri në shtatë vjet burg për të pandehurit Romeo-Paul U. (65), Dan L. (38), Amando B. (41), Ionel D. (39), Roberto E. (53) dhe Oscar M. (38) – nëse ata pranojnë fajësinë.
