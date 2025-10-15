Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kthjellime e vranësira të pakta, si parashikohet moti për ditën e sotme
Transmetuar më 15-10-2025, 07:32

Ditën e mërkurë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.

Moti parashikohet me kthjellime e vranësira të pakta, hera-herës deri mesatare në relievet kodrinore-malore nga orët e mesditës e pasdite. Në mbrëmje pritet shtim i vranësirave. Në relievet e larta malore, kryesisht në lindje të territorit, do të ketë reshje shiu me intensitet të ulët.

Era e lehtë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s. Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1-2 ballë.

