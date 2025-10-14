Investigimi i The Times: Mafia shqiptare përdor zhytës ushtarakë për të fshehur kokainën poshtë anijeve

ANGLI- Një investigim i prestigjozes britanike The Times ka zbuluar metodat e reja se si mafia shqiptare po transporton kokainën nëpër botë. Në artikullin e The Times, theksohet se shqiptarët po përdorin zhytës ushtarakë për të fshehur kokainën poshtë anijeve, në mënyrë që transportimi i tyre të bëhej më suksesshëm.
The Times përshkruan dhe detajisht mënyrën se si transportohet droga me anë të anijeve të mallrave. Ajo që ndodhë është që një person të zbërthejë grilën që mbulon hapësirën nën vijën ujore ku pompohet uji për ftohje dhe të fusë çanta të papërshkueshme nga uji me deri në 400 kg kokainë, bashkë me ‘Apple AirTags’ për të gjurmuar anijen.
Në artikull përmenden dhe platformat e enkriptimit që përdoren nga klanet shqiptare për të biseduar mes tyre. Sipas medias britanike theksohet se sot janë në përdorim rreth 10 sisteme të ndryshme enkriptimi, shpesh të krijuara nga ekspertë holandezë.
Gjashtë shqiptarët që mbërritën në portin e vogël norvegjez ishin të pajisur me rroba zhytjeje dhe me sajë nënujore sikur të kishin dalë nga ndonjë film i James Bond-it, por ata nuk kishin shkuar atje për pushime nënujore.
Pesë burra dhe një grua kishin mbërritur në Husnes, në bregun perëndimor të Norvegjisë, për të pritur një anije mallrash që vinte nga Brazili. Kur Nordloire mbërriti në port, ata pritën të binte nata, e më pas njëri prej tyre u zhyt nën ujë për të nxjerrë më shumë se 150 kilogramë kokainë, të fshehur në një kanal uji nën vijën ujore të anijes.
“Në këto operacione, ekuipazhi i anijes shpesh nuk ka asnjë ide se anija e tyre po përdoret si taksi falas nga trafikantët e drogës,” tha Leonardo Landi, oficer policie italian që ndihmoi në kapjen e zhytësve në vitin 2023.
“Ajo që kemi vërejtur është se zhytësit, që e fshehin kokainë në këto anije në Amerikën e Jugut e pastaj e nxjerrin në Evropë janë gjithnjë e më shumë shqiptarë, ndoshta me trajnim ushtarak,” tha Landi.
Kjo shënon një tjetër detyrë të trafikut të drogës që po e marrin përsipër shqiptarët, të cilët tashmë përfshihen në gjithçka — nga prodhimi i kokainës në Amerikën Latine, te ndërmjetësimi i ngarkesave përmes Ekuadorit, e deri te organizimi i shitjeve në rrugët e Europës.
Duke menaxhuar çdo hallkë të biznesit, shqiptarët kanë mundur të ulin kostot dhe të eliminojnë konkurrencën.
“Tani ofrojnë çdo shërbim që lidhet me trafikun e drogës,” tha Landi, një kolonel i policisë tatimore të Italisë që punon si zyrtar lidhës për narkotikët në agjencinë e BE-së, Europol.
Kjo metodë trafiku, e quajtur “parazit”, përdor anijet e mallrave dhe po rritet sepse shmang nevojën për të paguar ryshfet për ekuipazhin apo doganierët. Gjithçka që nevojitet është një zhytës që të zbërthejë grilën që mbulon hapësirën nën vijën ujore ku pompohet uji për ftohje — dhe të fusë çanta të papërshkueshme nga uji me deri në 400 kg kokainë, bashkë me ‘Apple AirTags’ për të gjurmuar anijen.
“Kur anija pret të hyjë në një port në Evropë, një ekip zhytësish kthehet natën, duke përdorur dy deri në katër sajë elektrike që u lejojnë të notojnë deri në një kilometër larg,” i tha Landi gazetës The Times.
“Nuk është e lehtë — helikat e anijes mund të jenë në lëvizje për ta mbajtur atë të qëndrueshme, dhe prandaj ata paguhen deri në 300,000 euro për t’i nxjerrë drogën,” shtoi ai.
Grupi shqiptar në Norvegji u zbulua kur doganierët gjetën motorë për sajet nënujore në makinën e njërit prej tyre, teksa hynte në vend para operacionit.
Oficerët e lanë të kalonte, por njoftuan policinë, e cila ndoqi grupin dhe sekuestroi kokainën pasi ajo doli nga uji.
Megjithatë, këto arrestime nuk i kanë ndaluar zhytësit shqiptarë të provojnë fatin, shpesh në porte të vegjël ku siguria është më e lehtë.
“Kjo do të thotë Finlandë, Norvegji, Suedi, Danimarkë dhe Mbretëri e Bashkuar. Dhe nëse shkojnë në Amerikën e Jugut për t’i fshehur drogërat, u duhen rreth tre javë për të mbërritur atje, zakonisht duke fluturuar përmes Meksikës ose Afrikës, për t’u shmangur nga radarët,” tha Landi.
Sipas tij, dërgimi i ngarkesave më të vogla në porte të vogla, në vend që të dërgohen tonë të tëra kokainë në një kontejner të vetëm, është pjesë e fragmentimit të tregtisë.
“I njëjti fenomen po ndodh edhe në mënyrën se si komunikojnë trafikantët,” shtoi ai.
Europol ka qenë në qendër të zbulimit të disa rrjeteve të telefonisë së enkriptuar që përdoreshin nga trafikantët — më i njohuri prej tyre, Sky ECC, kishte 171.000 përdorues kur u mbyll në vitin 2021.
Falë miliona mesazheve të kapura dhe të analizuara, arrestimet vazhdojnë ende sot — përfshirë 10 kontrabandistë të dyshuar të kapur në Shqipëri në gusht, që dyshohej se po fitonin 40 milionë dollarë nga dërgesat drejt Hamburgut dhe Roterdamit.
Disa nga përdoruesit e Sky ECC u strehuan në Emiratet e Bashkuara Arabe kur kuptuan se bisedat e tyre nuk ishin më private, tha Landi.
Rrjeti i fundit i madh i enkriptuar që u zbulua ishte Matrix, i cili u dha policive më shumë se 2 milionë mesazhe vitin e kaluar.
Që atëherë, kriminelët janë bërë më të kujdesshëm.
“Shqiptarët, mafia italiane ’Ndrangheta dhe grupet e Amerikës së Jugut tani e kontrollojnë me kujdes se kush merr telefona të enkriptuar dhe përdorin disa platforma njëherësh, secilën me pak përdorues,” tha Landi.
“Nëse një trafikant i dërgon mesazh kolegut përmes një platforme, tjetri i përgjigjet me një telefon tjetër në një tjetër platformë. Edhe nëse ne po monitorojmë njërën prej tyre, shohim vetëm gjysmën e bisedës. Nëse tre persona flasin, përdorin tre platforma. Me Matrix shikonim vrasje drejtpërdrejt — tani jemi më shumë në errësirë,” shtoi ai.
Sipas Landit, sot janë në përdorim rreth 10 sisteme të ndryshme enkriptimi, shpesh të krijuara nga ekspertë holandezë.
Ajo që dihet me siguri është se shqiptarët tani po veprojnë krah për krah me ’Ndrangheta-n, pasi mafia kalabreze — e cila fillimisht i përdorte si forcë pune — u ka mësuar truket e tregtisë.
“’Ndrangheta vepron si një lloj garancie për shqiptarët, ndërsa shqiptarët nga ana e tyre i mbajnë italianët të informuar për operacionet e tyre,” tha Landi.
“Shqiptarët duhet ta ruajnë paqen me ’Ndrangheta-n, sepse tani në Ballkan po dalin banda të reja e të dhunshme që mezi presin t’u zënë vendin,” përfundoi ai.
