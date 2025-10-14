Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Greqia zgjat orarin e punës në doganat e Kapshticës dhe Kakavijës
Transmetuar më 14-10-2025, 22:39

Pikat doganore në Kakavijë dhe Kapshticë në kufirin e Greqisë me Shqipërinë do të funksionojnë me orë më të gjata duke filluar nga 14 tetori, ka njoftuar Autoriteti i Pavarur për të Ardhurat Publike greke (AADE).

Zgjatja synon përmirësimin e lëvizjes ndërkufitare, lehtësimin e tregtisë dhe sigurimin e flukseve tregtare më të lehta midis dy vendeve.

Si pjesë e përshtatjes, orari i ri do të zbatohet posaçërisht për përpunimin e kamionëve bosh. Gjatë periudhës së verës (1 prill deri më 31 tetor), pikat do të qëndrojnë të hapura nga ora 22:00 deri në mesnatë, ndërsa në periudhën e dimrit (1 nëntor deri më 31 mars) orët shtesë do të jenë nga ora 21:00 deri në 23:00.

