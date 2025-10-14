Greqia zgjat orarin e punës në doganat e Kapshticës dhe Kakavijës

Pikat doganore në Kakavijë dhe Kapshticë në kufirin e Greqisë me Shqipërinë do të funksionojnë me orë më të gjata duke filluar nga 14 tetori, ka njoftuar Autoriteti i Pavarur për të Ardhurat Publike greke (AADE).
Zgjatja synon përmirësimin e lëvizjes ndërkufitare, lehtësimin e tregtisë dhe sigurimin e flukseve tregtare më të lehta midis dy vendeve.
Si pjesë e përshtatjes, orari i ri do të zbatohet posaçërisht për përpunimin e kamionëve bosh. Gjatë periudhës së verës (1 prill deri më 31 tetor), pikat do të qëndrojnë të hapura nga ora 22:00 deri në mesnatë, ndërsa në periudhën e dimrit (1 nëntor deri më 31 mars) orët shtesë do të jenë nga ora 21:00 deri në 23:00.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd