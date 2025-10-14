Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Nuk jam dakord me mënyrën si u arrestua Meta, por s’ndihem përgjegjës’! Dumani: Prokurorët s’marrin urdhra as nga Edi Rama!
Transmetuar më 14-10-2025, 21:08

Kreu i SPAK vijon raportimin e tij në Komisionin e Ligjeve, që tashmë vijon prej orësh.

Ai ishte duke iu përgjijgur pyetjeve të deputetit të Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, ku ka deklaruar se prokurorët e SPAK nuk marrin urdhra nga kryeministri Edi Rama apo dikush tjetër.

Dumani u pyet edhe për arrestimin e presidentit të PL, Ilir Meta, duke deklaruar se nuk ndihet përgjegjës për mënyrën e ndalimit pasi institucioni që ai drejton nuk ka kompetencën e ekzekutimit të masës së sigurimit.

“Prokurorët e SPAK nuk marrin urdhra as nga Edi Rama, as nga askush, për këtë të jesh i sigurt. Sa i përket arrestimit të Metës, nuk ndihem përgjegjës për shkeljen e ligjit sepse nuk e kam ezkektuar unë masën e sigurimit. Kjo mënyrë lë shumë për të dëshiruar dhe jam kundër asaj mënyre, e kam deklaruar dhe herë të tjera. Prokuroria nuk është përgjegjëse. Nuk e ekzekutuam ne masën e sigurimit”, u shpreh Dumani.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...