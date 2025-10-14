Shënon Broja. Shqipëria në avantazh me Jordaninë

Shqipëria: Dajsinani, Balliu, Mihaj, Gjimshiti, Mitaj, Asllani, Shehu, Bajrami, Asani, Hoxha, Daku.
Jordania: Abulaila, Sadeh, Nasib, Al Hourani, Abualnadi, Abu Hashish, Al Tamari, Al Rashdan, Al Quraishi, Alnaimat, Olwan.
Minutë pas minute:
65- Broja kalon në epërsi Shqipërinë, përmbyset ndeshja.
60- Ekipet ruhen mirë në prapavijë, mungojnë rastet.
46- Nis e dyta.
45- Mbyllet fraksioni.
44- Barazohen shifrat. Bajrami fut një top në zonë dhe ka autogol, Abualnadi detyrohet të shënojë në portën e tij.
27- Al Rashdan ndëshkon Shqipërinë, shënon me kokë. Gjithçka nis nga goditja e këndit, asist Tamari.
17- Gabim te Shqipëria pas një topi të kthyer keq. Dajsinani bën heroin duke i mohuar golin jordanezëve. Tamari nuk realizon dot, i vetëm para portierit.
15- Asani tenton nga distanca, pret portieri.
7- Topi i gjatë për Olwan, nuk e mbërrin dot. Jordania qarkullon topin.
5- Provon Jordania me Al Rashda, pa rezultat. Nuk kordinohet si duhet mesfushori.
3- Shqipëria e rrezikshme nga goditja e dënimit. I vëmendshëm portieri, në duar e ka topin.
1- Nis ndeshja.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
