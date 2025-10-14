Pasi na bënë gol, jordanezët shënojnë edhe një autogol! Mbyllet barazim pjesa e parë. Video

TIRANE – Nis me ritëm të lartë miqësorja me Jordaninë. Tregohet në lartësinë e duhur portieri Dajsinani, që shmang një gol të sigurt në duelin një për një me sulmuesin kundërshtar në minutën e 18-të, pas një pasimi të gabuar të Balliut në prapavijë.
Në minutën e 22-të i afrohet golit skuadra kuqezi pas një kombinimi të bukur mes Asanit dhe Dakut, me këtë të fundit që preferon të godasë vetë në një pozicion të prirët.
Ndëshkohen kuqezinjtë 27′-të, në zhvillimet e një këndoreje, Al-Rashdan dërgon topin në rrjetë, 0-1
Pavarësisht golit golit djemt e Sylvinhos nuk e humbën toruan, përkundrazi ju afruan më tepër golit deri sa në minutën e 40 asisti i Arbër Hoxhës devijohet nga mbrojtësi jordanez duke shkaktuar autogol, 1-1.
