Shkaktoi kaos në qarkullim, pezullohen punimet për aksin Vorë-Ura e Dajlanit

Punimet për aksin Vorë-Ura e Dajlanit janë ndërprerë pas kaosit që u krijua ditën e djeshme me trafikun, ku mjetet mbetën të bllokuar dhe në radhë kilometrike për orë të tëra.
ARRSH ka zhvilluar një takim me Policinë Rrugore me qëllim që të gjejnë një tjetër mënyrë për të kryer punimet në këtë aks, për shkak se punimet krijuan bllokim të qarkullimit.
Kontrata e punimeve për këtë aks është 1 muaj, por parashikimet janë që të përfundojë brenda 2 javëve, pra 1 javë punime për njërën korsi dhe 1 javë për korsinë tjetër.
Sipas raportimeve po mendohet që ndërhyrjet për riparimin e asfaltit të bëhen me fasha orare, ose gjatë natës. Por, kjo do të vendoset përfundimisht me policinë rrugore dhe ARRSH, me qëllim që të ketë lehtësim të trafikut.
Punimet nisën ditë e djeshme, por u ndërprerën. Drejtuesve të mjeteve u ishte bërë thirrje që të përdoronin rrugën dytësore: Vorë-Maminas-Katër rrugët e Shijakut-Durrës, por gjithsesi bllokimi i një prej akseve më kryesore të vendit solli kaos dhe trafik që zgjati me orë.
Akset që preken nga punimet:
Vorë-Maminas Maminas-Sukth Sukth-Fllakë Fllakë-Mbikalimi i Shkozetit, Mbikalimi i Shkozetit-Ura e Dajlanit
