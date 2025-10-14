Arrestohet nga policia në dhomën e zhveshjes, pak para ndeshjes

KOSTA RIKA – Kohë e habitshme. Ndërsa Nikaragua përgatitej të luante një ndeshje të rëndësishme në garën për Kupën e Botës 2026 kundër Kosta Rikës, nëntë oficerë të policisë kombëtare të Kosta Rikës, në kërkim të një lojtari nga ekipi kombëtar mysafir, ndërhynë vetëm pak minuta para se të dy ekipet të hynin në fushë.
"Fuerza Publica" u ngarkua me detyrën e arrestimit të njërit prej lojtarëve të ekipit kombëtar të Nikaraguasë, Byron Bonilla, i akuzuar për mospagim të mbështetjes financiare për fëmijët, raporton CR Hoy.
Sipas shefit të policisë Marlon Cubillo, shuma e kërkuar ishte paguar dhe raporti përkatës i ishte dërguar gjyqtarit. Procedurat janë ende duke vazhduar. Ndeshja u luajt në fund sipas planit dhe Kosta Rika, e cila kishte më shumë shpresë për kualifikim dhe ende kishte në skuadër ish-parizienin Keylor Navas, fitoi logjikisht (4-1). Byron Bonilla hyri në fushë si zëvendësues në minutën e 58-të.
Nikaragua ka protestuar për situatën…
Në periferi të ndeshjes, Federata e Futbollit të Nikaraguasë (FENIFUT) shprehu indinjatë për situatën, duke e konsideruar atë "të papranueshme dhe të pajustifikueshme", dhe deklaroi se kjo ndikoi në përqendrimin e ekipit dhe prishi atmosferën e grupit.
"Kemi qenë në Kosta Rika për më shumë se 48 orë, pse erdhëm në dhomën e zhveshjes? Do të paraqesim një ankesë në FIFA dhe CONCACAF. Është e turpshme që kjo po ndodh", tha Javier Salinas, drejtor i ekipeve kombëtare të Nikaraguasë, për median Repretel.
