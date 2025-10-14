E trishtë! Shpëtoi dy fëmijë nga mbytja, vdes pas tre muajsh në koma shkodrani

Shkodër, 14 Tetor 2025
Shkodra është tronditur nga lajmi i hidhur për ndarjen nga jeta të Arjan Krajës, punonjës i OSSH-së, i cili ndërroi jetë pas një beteje të gjatë tre mujore në koma.
Ngjarja që preku zemrat e shumë qytetarëve ndodhi gjatë muajve të verës, kur Arjani, me guxim të jashtëzakonshëm, ndërhyri për të shpëtuar dy fëmijë nga mbytja në detin e Velipojës.
Ndërhyrja e tij heroike shpëtoi jetën e të miturve, por vetë ai u transportua menjëherë në spital në gjendje të rëndë dhe qëndroi tre muaj në koma, pa mundur të rikuperohej.
Lajmi për ndarjen e tij nga jeta u prit me dhimbje të madhe nga familjarët, kolegët dhe të gjithë ata që e njohën, duke nderuar guximin dhe sakrificën e jashtëzakonshme të Arjan Krajës.
