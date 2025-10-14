Parashikimi i Bill Gates për 10 vitet e ardhshme: ‘Njerëzit nuk do të nevojiten për shumicën e punëve’

Bashkëthemeluesi i Microsoft-it, Bill Gates, një nga zërat më me ndikim në fushën e teknologjisë, ka ndarë së fundmi një parashikim të guximshëm për ndikimin që inteligjenca artificiale pritet të ketë në jetën tonë gjatë dekadës së ardhshme.
Në një intervistë për emisionin “The Tonight Show” të Jimmy Fallon në NBC, Gates tha se brenda dhjetë viteve, shumica e punëve që sot kryhen nga njerëzit do të mund të realizohen nga inteligjenca artificiale.
Megjithëse një deklaratë që mund të krijojë shqetësim, Gates nuk e sheh këtë zhvillim si kërcënim. Përkundrazi, ai e konsideron atë si një mundësi për të rritur efikasitetin dhe për të përmirësuar rezultatet në fusha kyçe të shoqërisë moderne.
Sipas tij, teknologjia, arsimi dhe mjekësia do të jenë ndër sektorët që do të përfitojnë më shumë nga përdorimi i inteligjencës artificiale. Gates përmendi veçanërisht përmirësimet që ajo do të sjellë në diagnostikim mjekësor, mësimdhënie të personalizuar dhe kërkime shkencore më të avancuara.
Gjithashtu, ai përmendi ndikimin e pritshëm të inteligjencës artificiale në sektorë si prodhimi industrial, transporti dhe bujqësia, duke i cilësuar këto ndryshime si “të thella dhe që po ndodhin me një shpejtësi të jashtëzakonshme”.
Filantropi amerikan foli edhe për angazhimin e tij në kërkime shkencore për malarien dhe sëmundjen e Alzheimerit, si dhe për besimin e tij se inteligjenca artificiale është mjeti më i fuqishëm për të luftuar pabarazitë globale – një ide që ai e ka shprehur që në vitin 2022.
Sipas Gates, nëse përdoret me përgjegjësi, ky revolucion teknologjik mund të sjellë:
Trajtime të reja për sëmundje të rënda;
Zgjidhje për krizën klimatike;
Arsim cilësor dhe të aksesueshëm për të gjithë.
Në fund, Gates e përmblodhi vizionin e tij duke thënë se inteligjenca artificiale do të transformojë rrënjësisht jetën njerëzore në dekadën që vjen.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd