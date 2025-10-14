‘Ultrasit’ hedhin miun në fushë, ndërpritet Uells-Belgjikë. Foto

Në botën e futbollit kemi parë e dëgjuar episode pafund, ndeshje që janë ndërprerë për shkak të futjes së tifozëve, gjitarëve të ndryshëm, shpendëve etj, por e fundit që vjen nga ndeshja Uells-Belgjikë ishte më të vërtetë e veçantë.
Ky takim u ndërpre për disa minuta pasi në fushë u fut një mi.
Nga portieri Courtois te lojtarët u vunë në lëvizje për të nxjerr nga fusha gjitarin e vogël në mënyrë që ndeshja të vijonte rregullisht.
