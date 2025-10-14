Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shpërthim i fuqishëm në Itali, tre efektivë të vrarë, plagosen 13 të tjerë
Transmetuar më 14-10-2025, 07:46

Verona- Tre oficerë u vranë dhe 13 të tjerë dhe ushtarë u plagosën në një shpërthim në një shtëpi në Castel D’Azzano, në provincën e Veronës. Sipas La Repubblica, policia po evakuonte shtëpinë, ku ndodheshin tre persona, kur ndodhi shpërthimi. E gjithë ndërtesa dykatëshe u shemb, duke i zënë poshtë.

Shkak i shpërthimit dyshohet të ketë qenë gazi. Dy 60-vjeçarë, një burrë dhe një grua që duket se janë vëlla e motër, janë arrestuar në lidhje me incidentin, ndërsa një i afërm i tretë është ende në kërkim në zonë.

Shtëpia është shkatërruar plotësisht dhe e përfshirë nga flakët, dhe dhjetëra zjarrfikës punuan për t’i shuar. Një nga oficerët e vdekur të efektivëve u nxor nga rrënojat në mëngjes.

