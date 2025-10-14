Moti për sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 14-10-2025, 07:41
Ditën e martë vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike, me mot të kthjellët dhe alternime vranësirash të pakta deri mesatare.
Era e lehtë me drejtim vveriperëndim – juglindje me shpejtësi mesatare 8 m/s
Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1-2 ballë.
