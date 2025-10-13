U arrestua për atentatin ndaj ish prokurorit Ndoja, ekstradohet sot nga Dubai Dritan Shkëmbi

TIRANA- Ditën e sotme pritet të ekstradohet nga Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, drejt Shqipërisë shtetasi Amar Shkëmbi, i njohur edhe me identitetin Dritan Shkëmbi, i arrestuar në lidhje me atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja. Sipas autoriteteve, ndaj tij Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO), në vitin 2022, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”.
Shkëmbi akuzohet për disa vepra të rënda penale, përfshirë; “Vrasja e funksionarëve publikë”, e mbetur në tentativë; “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”; “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”; “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje”; dhe “Vjedhja”, të kryera në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal.
Njoftimi:
Atentanti ndaj Prokurorit Arjan Ndoja ndodhi më 1 nëntor të vitit 2019. Ndoja, bashkë me Landi Muharremin (Aleksandër Laho), dhe Andi Maloku ishin duke drekuar në zonën e plazhit në Durrës. Të tre, u nisën drejt Tiranës pas drekës dhe në zonën e mbikalimit të Shkozetit, u qëlluan nga një makinë Benz, në ecje, ku dyshohet se ka qenë brenda Redjan Rraja. Për pasojë u plagosën të tre, por në gjendje më të rëndë ishte Andi Maloku, i cili u bë mbrojtja e prokurorit Ndoja në atentat. Për shkak të plagëve të shumta, ai ndërroi jetë dy ditë më vonë në spitalin e Traumës në Tiranë
