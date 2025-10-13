‘Humba punën, të ndalojnë ata pa kaskë!’ Operacioni anti-patina, revoltohet mësuesja

Nga sot ndalohet përdorimi i monopatinave, apo atyre që njihen si skuterët elektrikë.
Lajmi u bë i ditur një ditë më parë nga ministrja Albana Koçiu, e cila bëri publike rregullat e reja për sigurinë publike në lidhje me përdorimin e monopatinave elektrike.
Dhe pas këtij, ka nisur zbatimi në rrugë ku po ndalohen përdoruesit e monopatinave në rrugë.
Një qytetare e cila punon mësuese u shpreh e pakënaqur nga ky vendim pasi po pengohet të shkojë në punë.
“Të caktojnë rregulla për adoleshentët dhe ata që e përdorin pa mjete mbrojtëse, por jo ndaj meje që jam në rregull”, u shpreh qytetarja e revoltuar.
Arsyeja e ndalimit të monopatinave përkohësisht është shkak të rasteve të shtuara të aksidenteve nga monopatinat.
Vetëm gjatë vitit të kaluar, janë regjistruar 991 raste aksidentesh të shkaktuara nga monopatinat.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd