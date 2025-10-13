Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dëmtoi mobiliet e bashkëshortit procedohet gruaja 19-vjeçare
Transmetuar më 13-10-2025, 10:46

Policia e Lushnjës ka nisur procedim penal ndaj një 19-vjeçareje, pas një konflikti familjar.

Sipas burimeve zyrtare, shtetasja K. M., banuese në Lushnjë, dyshohet se ka dëmtuar mobiljet në banesën e bashkëshortit, me të cilin është aktualisht në proces divorci.

Rasti është në hetim nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit Lushnjë, ndërsa materialet janë dërguar në Prokurorinë e Fierit për veprime të mëtejshme.

