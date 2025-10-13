Ursula von der Leyen mbërrin në Tiranë, pritet me ceremoni zyrtare nga Rama

Tirana do të jetë kryeqendra e rajonit sot dhe nesër, pasi mirëpret Forumin e Investimeve EU-WB6, me pjesëmarrjen e liderëve nga Ballkani Perëndimor dhe Presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen.
Në axhendën e zbardhur të këtij forumi, pas fjalës së mirëseardhjes të kryeministrit Edi Rama një fjalim do të mbajë edhe Von der Leyen.
Para ceremonisë Ursula von der Leyen takoi edhe Presidentin Bajram Begaj në Presidencë e më pas mbërriti në kryeministri ku u prit nga kryeministri Edi Rama.
Forumi synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik dhe mundësitë e investimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia) dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian (BE).
I mbështetur nga Komisioni Evropian, ky Forum është pjesë e strategjisë më të gjerë të BE-së për të promovuar integrimin rajonal dhe konvergjencën socio-ekonomike, duke nxitur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në të gjithë rajonin.
Bashkimi Evropian dhe gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor (WB6) ndodhen në një moment kyç në udhëtimin e tyre të përbashkët ekonomik dhe politik. Ndërsa BE kërkon të rigjallërojë dinamizmin e saj ekonomik dhe të sigurojë konkurrueshmërinë e saj globale, Ballkani Perëndimor shfaqet si një kufi i ri premtues për investime.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd