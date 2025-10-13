Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trump niset drejt Izraelit! Gjest mirënjohjeje në breg të detit
Transmetuar më 13-10-2025, 08:54

TelAviv- Në një tjetër gjest mirënjohjeje ndaj Donald Trump pas marrëveshjes që ai arriti për Gazën dhe kthimin e pengjeve të rrëmbyera nga Hamasi, persona të panjohur u nisën për në Tel Aviv. Siç mund të shihet në videon më poshtë, ata shkruan me shkronja të mëdha "faleminderit" në anglisht, si dhe fjalën "shtëpi", duke e shoqëruar mesazhin me një skicë të profilit të presidentit amerikan.

Sipas mediave izraelite, qëllimi ishte që presidenti amerikan ta shihte këtë mesazh kur të mbërrinte në Izrael me Air Force One

