Trump niset drejt Izraelit! Gjest mirënjohjeje në breg të detit

TelAviv- Në një tjetër gjest mirënjohjeje ndaj Donald Trump pas marrëveshjes që ai arriti për Gazën dhe kthimin e pengjeve të rrëmbyera nga Hamasi, persona të panjohur u nisën për në Tel Aviv. Siç mund të shihet në videon më poshtë, ata shkruan me shkronja të mëdha "faleminderit" në anglisht, si dhe fjalën "shtëpi", duke e shoqëruar mesazhin me një skicë të profilit të presidentit amerikan.
Sipas mediave izraelite, qëllimi ishte që presidenti amerikan ta shihte këtë mesazh kur të mbërrinte në Izrael me Air Force One
When President Trump lands in Israel in a few hours, he’ll be greeted with this sight – a giant banner along the Tel Aviv beach thanking him for bringing the hostages home and ending the war
📽️ Aviv Atlas pic.twitter.com/xT25CigQo8
— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 13, 2025
