Kosova në zgjedhje lokale

Prishtinë- Kosova mbajti sot zgjedhjet për kryetarë të komunave dhe përfaqësues të kuvendeve komunale.
Procesi i numërimit ka nisur menjëhere dhe tashmë janë numëruar rreth 40% e votave në rang komunash në Kosovë.
Prishtina, pritet që të shkojë në balotazh, pasi Përparim Rama i LDk-s me 20,722 vota është vetëm disa vota para Hajrulla Çekos së VV me 21,019 vota.
Në Prizren, është duke udhëhequr Shaqir Totaj i PDK-së me 21,854 vota.
Peja po udhëhiqet nga LDK-ja me Gazment Muhaxheri me 17,548 vota.
Zubin Potok, Zveçan dhe Leposaviç janë duke mbizotëruar kandidatët e listës serbe me mbi 70 % të votave.
Në Podujevë dhe Kamenicë kryesojnë kandidatët e Lëvizjes VetëVendosje me nga 50% të votave.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë njoftoi se sipas të dhënave preliminare, në raundin e parë të zgjedhjeve lokale votuan 39.07 për qind të qytetarëve. Sipas të dhënave të KQZ-së, në mbarë vendin u organizuan 938 qendra votimi me gjithsej 2.625 vendvotime.
Për diasporën është mundësuar votimi me postë, proces që ka nisur më 17 shtator dhe ka përfunduar më 11 tetor.
